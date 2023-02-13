Немецкий дипломат призвал отказаться от соблюдения «красных линий» и дать Киеву все, что он хочет

Отказаться от соблюдения «красных линий» в вопросе предоставления военной помощи киевскому режиму призвал глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, – сообщает Deutsche Welle.

В интервью DW Хойсген заявил: «Важно ориентироваться на реальные потребности Украины на фронте вместо того, чтобы придумывать какие-либо ограничения. Вместо того, чтобы проводить «красные линии», стоит обратить внимание на то, что необходимо Киеву».

«На Западе присутствует определенная усталость от темы по поводу военной помощи Украине. Здесь нужно проявить лидерство и донести до общества, что в случае победы Путина следующими мишенями станут другие страны. Спросите у стран Балтии, они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину», заявил немецкий дипломат и добавил: «Украинской армии нужна комбинация нескольких видов вооружения: танков, артиллерии и истребителей. Истребители особенно важны».

Берлин, Иван Бабурин

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