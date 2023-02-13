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Понедельник, 13 февраля 2023, 22:11 мск

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Десять бойцов ЛНР вызволены из украинского плена

Глава ЛНР Леонид Пасечник, скриншот видео t.me/glava_lnr_info

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в понедельник, 13 февраля, заявил, что еще десять бойцов республики возвращаются из украинского плена к родным.

В своем Telegram-канале Пасечник сообщил: «Еще десять военнослужащих Луганской Народной Республики после долгих месяцев плена возвращаются домой! Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Российской Федерацией и Украиной, который состоялся 4 февраля. Освобожденные уже получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь на территории России и вскоре увидят родных и близких в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой».

© 2023, РИА «Новый День»

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