Байден распорядился создать межведомственную группу для изучения НЛО

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 13 февраля, заявил, что президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов, сбитых американскими ВВС над севером страны и Канадой, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кибри сказал: «Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности. Каждый элемент правительства удвоит усилия для того, чтобы понять и нейтрализовать такие явления».

«Американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон.Хотя феномен НЛО известен давно, но до президента Джо Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. Президент Байден все это изменил, теперь мы, наконец, попытаемся понять их лучше», – подчеркнул чиновник американского совбеза.

Вашингтон, Иван Бабурин

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