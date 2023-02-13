В Белом доме отрицают «инопланетную активность» в небе над Северной Америкой

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник 13 февраля, заявила, что администрация США не фиксирует признаков какой-либо инопланетной активности, – сообщают СМИ.

Во время общения с журналистами, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, и я хочу это повторить – нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты неопознанные летательные аппараты. Повторюсь, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности. Я хотела бы убедиться, что американский народ знает, а также что вы все это знаете. И для нас было важно сказать это в Белом доме, потому что мы много слышали об этом».

Следует отметить, что ранее сегодня президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену, шефу Пентагона Ллойду Остину и директору национальной разведки США Эврил Хейнс контактировать со своими коллегами среди союзников и партнеров по вопросу «выяснения происхождения и предназначения сбитых неопознанных летательных объектов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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