Канада, как и Франция, рекомендовала своим гражданам избегать посещения Белоруссии

Власти Канады призвали своих граждан отказаться от посещения Белоруссии «из-за боевых действий на Украине», – сообщают СМИ.

В рекомендации на сайте МИД Канады, в частности, говорится: «Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи согражданам, находящимся в Белоруссии. Покинуть страну предлагается коммерческими рейсами».

Ранее сегодня МИД Франции обратилось к французам с аналогичным призывом.

В свою очередь, в дипмиссии США в Москве заявили, что российские власти «могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, воспрепятствовать выезду за рубеж и подвергнуть мобилизации».

В связи с высказанными опасениями американский МИД призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине.

Оттава, Иван Бабурин

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