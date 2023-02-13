НАТО обсудит дальнейшие поставки самолетов и боеприпасов киевскому режиму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 февраля, заявил, что главы военных ведомств стран членов альянса 14-15 февраля на плановой встрече в штаб-квартире в Брюсселе обсудят поставки Украине боеприпасов, а также возможность предоставления Киеву боевых самолетов, – сообщают СМИ.

Столтенберг, в частности, сказал: «Министры обороны НАТО обсудят перспективы поставки Киеву военных самолетов. Однако, приоритетом на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также, запчастей, топлива и боеприпасов. Необходима мобилизация западного военно-промышленного комплекса, чтобы значительно повысить объемы производства боеприпасов. В настоящий момент на Украине боеприпасы расходуются быстрее, чем их успевают производить, что ведет к опустошению запасов. Темп расходов боеприпасов на Украине многократно превышает темпы нашего производства. Например, время ожидания производства определенных типов боеприпасов увеличилось с 12 до 18 месяцев. То есть, если сегодня заказ будет размещен, придется его ждать не год, а полтора».

«Министры также примут решение о создании нового координационного центра в штаб-квартире НАТО, который займется обеспечением защиты критической инфраструктуры альянса, в том числе подводных трубопроводов и кабелей, включая трансатлантические. НАТО также утвердит решение о создании виртуальной сети, объединяющей данные коммерческих и государственных гражданских и военных спутников для нужд разведки, в том числе для нужд стратегической обороны, обнаружения ракетных пусков», – добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг также сообщил, что перед началом общей министерской встречи утром во вторник, 14 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли проведут отдельное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, в котором планируется участие главы минобороны Украины Алексея Резникова.

Брюссель, Иван Бабурин

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