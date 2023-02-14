Депутат Госдумы предложил проводить ДНК-тестирование детей с целью профориентации

Руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев во вторник, 14 февраля, предложил для определения предрасположенности к той или иной профессии проводить ДНК-тестирование детей, – сообщают СМИ.

Комментируя новость о генетических тестах на проверку предрасположенности детей к занятиям теми или иными видами спорта, Метелев сказал: «Генетика открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни. Ее массовое применение стало доступнее и может приносить пользу обществу. Например, с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка».

«ДНК-тестирование сможет помочь определиться с выбором экзаменов и направления для поступления в вузы. Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься», – заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике.

Москва, Иван Бабурин

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