В Варшаве заверили, что если продолжать оказывать давление на НАТО, вопрос с поставками истребителей Киеву будет решен положительно

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге по итогам встречи с коллегами по НАТО во вторник, 14 февраля, заявил, что страны альянса примут решение об отправке на Украину современных боевых самолетов, если продолжать оказывать давление, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блащак сказал: «Вопрос по истребителям, как и вопрос о танках или системе ПРО Patriot для Украины, требует давления на союзников. Думаю, если мы уже столько раз пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено. Я настроен оптимистично. Считаю, что мы на хорошем пути, чтобы реально в новом аспекте укрепить Украину. Мы понимаем, что наш потенциал в этой области ограничен – у нас только 48 F-16, но у союзников гораздо больший потенциал. Думаю, этот разговор завершится позитивными решениями. Нужно только оказывать давление».

Брюссель, Иван Бабурин

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