ФРГ: Состояние танков, обещанных Украине не вызывает восторга

Министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, заявил, что состояние танков Leopard 2, обещанных Киеву не вызывает восторга, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания на сайте НАТО.

Во время своего выступления Писториус сказал: «Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. К тому же в результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон согласился также поставить три A6, а для такой маленькой страны, как Португалия, это достойный вклад. Дополнительные же поставки модели A6 сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. Но там тоже не могу сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно. Особенно это касается состояния и боеготовности упомянутых танков, а также количества запчастей, которыми обеспечить Киев правительство Германии не в состоянии, так как отвечает за это оборонная индустрия».

В свою очередь, глава польского минобороны Мариуш Блащак на брифинге по итогам совещания с коллегами из стран НАТО, заявил, что танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года.

Блащак сказал журналистам: «В марте эти танки попадут на Украину. Уже в середине марта эта помощь будет предоставлена. Украинские солдаты уже проходят обучение в Польше».

Брюссель, Иван Бабурин

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