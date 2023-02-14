Французские профсоюзы призвали закрыть все учебные учреждения в знак несогласия с пенсионной реформой

Организация, объединяющая семь основных профсоюзов учителей Франции во вторник, 14 февраля, выступила с призывом к полному закрытию 7 марта средних школ, колледжей, и служб, «если правительство и парламент остаются глухими к народному возмущению пенсионной реформой, – сообщает французское агентство AFP.

В заявлении объединения, объединившего профсоюзы FSU, UNSA Education, FNEC-FP-FO, Sgen-CFDT, CGT Educ'action, SNALC и SUD Education, говорится: «Призываем провести день межпрофсоюзных протестов на всей территории Франции 16 февраля…Если правительство и парламентарии останутся глухи к народному протесту, призываем к массовым забастовкам по всей Франции! Чтобы школы, колледжи, средние школы и службы были полностью закрыты 7 марта. Давайте закроем школы, учреждения и службы 7 марта!»

Кроме того, профсоюз также призвал преподавательский персонал «мобилизоваться 8 марта, в международный день борьбы за права женщин, чтобы осудить большую социальную несправедливость этой пенсионной реформы в отношении женщин».

Париж, Иван Бабурин

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