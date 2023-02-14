Экс-госсекретарь США назвал «глобальным позором» реакцию Белого дома на ситуацию с воздушными шарами

Бывший директор ЦРУ и экс-глава американской дипломатии Майк Помпео назвал «глобальным позором» реакцию президента США Джо Байдена и его администрации на недавние инциденты с аэростатами, – сообщает во вторник, 14 февраля, американское издание The Hill бывший

В интервью изданию Помпео сказал: «Весь мир смотрел, как медленно двигавшийся воздушный шар проходил Монтану, Канзас, Южную Каролину – и Соединенные Штаты Америки ничего не сделали. Я не могу себе представить, чтобы риск падения каких-то обломков над таким местом, как Монтана (малонаселенный штат, – прим. ред.), превышал бы риск нашего глобального позора. Бездействие дало Китаю огромное геополитическое преимущество».

Вашингтон, Иван Бабурин

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