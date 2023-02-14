Белый дом не исключает отступления украинских неонацистов из Артемовска

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге во вторник, 14 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не исключают того, что украинские боевики могут отступить из Артемовска (Бахмута), – сообщает ТАСС

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Это, безусловно, правда, что россияне продолжают добиваться (в Артемовске) постепенного прогресса. Как будут развиваться события в дальнейшем, предполагать не могу. Киев сам решает, какие военные операции проводить».

Между тем, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что потеря Киевом Артемовска может грозить свержением Зеленского.

На своем YouTube-канале Соскин сказал: «Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить. … Его ждет просто аутодафе вместе с Ермаком и Залужным, причем очень быстро. Вам (Зеленский, – прим. ред.) не помогут, потому что на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная».

Вашингтон, Иван Бабурин

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