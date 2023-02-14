СМИ: В НАТО готовят инструкцию по применению ст.5

Страны НАТО работают над специальными инструкциями, которые будут координировать действия членов альянса в случае применения Пятой статьи, если члены организвации будут участвовать в конфликте «высокой интенсивности», – сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет: «Речь идет о ситуации, когда страны НАТО будут вынуждены применить статью 5 о взаимной обороне, которая предусматривает защиту государства-члена, если оно подверглось нападению. Основной темой обсуждения во время совещания в Брюсселе министров обороны стран НАТО на этой неделе ожидается рассмотрение принципов, которыми будет руководствоваться альянс, в случае любой потенциальной будущей военной деятельности «высокой интенсивности». Сначала министры примут общие принципы военного командования НАТО, а уже позже утвердят конкретные требования к каждому отдельному государству».

«В секретном документе члены НАТО планируют переориентировать свои инвестиции для увеличения коллективной обороны. В том числе, речь идет об усилении противовоздушной и противоракетной обороны. Также НАТО планирует увеличить финансирование своей цифровой безопасности и механизмов, способных усилить комплексное использование данных военных альянса», – сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Брюссель, Иван Бабурин

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