СМИ: Трамп думает о гильотинировании преступников в прямом эфире

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания планирует возвращение запрещенных в США методов смертной казни, таких, как – расстрел, повешение и гильотинирование, причем исполнение приговора, по его мнению, должно демонстрироваться в прямом эфире, – сообщает во вторник, 14 февраля, журнал The Rolling Stone.

В своей публикации издание пишет «Бывший президент, если будет переизбран, останется приверженцем расширения применения смертной казни на федеральном уровне, а также восстановления запрещенных методов ее применения. Некоторые из новых идей Трампа также включают в себя введение массовых казней и трансляцию последних минут жизни приговоренных к смерти. Таким образом Трамп намерен вселять страх в потенциальных нарушителей закона».

«Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих близких соратников в преддверии президентской кампании 2024 года, что они думают о расстрельных командах. В частности, Трамп говорил о возвращении казней посредством расстрелов, повешения и, согласно двум источникам, возможно, даже гильотиной. По словам источников, он также обсуждал групповые казни. Трамп также размышлял о возможности создания яркой, поддерживаемой правительством видеорекламы, которая сопровождала бы федеральное возрождение этих методов казни», – сообщает The Rolling Stone.

Следует отметить, что представители Трампа в комментарии журналу опровергли такие «планы» экс-президента США и назвали эту информацию «фальшивыми новостями от идиотов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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