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Вторник, 14 февраля 2023, 22:42 мск

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У ООН нет мандата для расследования теракта на «Северных потоках»

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 14 февраля, заявил, что ООН не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», – сообщают СМИ.

Комментируя информацию о проекте обращения Госдумы РФ в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования «преступлений США» на газопроводах «Северный поток», Дюжаррик сказал: «У нас нет мандата... Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН».

Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель генсека ООН ответил: «У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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