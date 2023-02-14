У ООН нет мандата для расследования теракта на «Северных потоках»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 14 февраля, заявил, что ООН не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», – сообщают СМИ.
Комментируя информацию о проекте обращения Госдумы РФ в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования «преступлений США» на газопроводах «Северный поток», Дюжаррик сказал: «У нас нет мандата... Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН».
Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель генсека ООН ответил: «У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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