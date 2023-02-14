Пентагон подталкивает киевский режим к «весеннему наступлению»

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе во вторник, 14 февраля, заявил, что члены Контактной группы верят в успех украинских войск во время весеннего наступления, – сообщают украинские СМИ.

Во время общения с журналистами Остин сказал: «Мы видим, что Украина хочет сейчас установить условия на поле боя, которые продолжат быть в их пользу. Мы ожидаем увидеть от них наступление весной. Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на боле поле. …В начале месяца США объявили об очередной военной помощи Украине, в том числе о выделении систем HIMARS и боеприпасов, противотанковых снарядов. Кроме того, мы выделили $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины

«Страны-союзники по НАТО будут продолжать прилагать усилия для обеспечения Украины всем необходимым. Именно поэтому мы обсудили синхронизацию наших усилий. Члены Контактной группы приняли решение выделить Украине Bradley и Abrams от США, танки Challenger от Великобритании, также модернизированные танки от США, Нидерландов и Чешской Республики и танки Т-72 от Польши. Также помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии касательно танков Leopard. Сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией для производства боеприпасом 155 калибра», – подчеркнул шеф Пентагона.

Что касается поставок самолетов киевскому режиму, министр обороны США заявил, что на эту тему ему «сказать нечего».

«У меня нет сегодня объявлений по теме самолетов. Но мы продолжим работать с Украиной для обеспечения наиболее критических важных потребностей. Украина планирует контрнаступление весной. Осталось несколько недель, и много еще предстоит сделать. Нам нужно сделать все возможное для максимального укрепления украинской противовоздушной обороны», – заявил на пресс-конференции Остин и добавил, что «США никогда не останавливали Польшу в вопросе предоставления самолетов Украине».

Брюссель, Иван Бабурин

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