Россия озабочена планами Японии сбросить загрязненную воду с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Совета Безопасности, во вторник, 14 февраля, заявил, что Россия озабочена планами Японии сбросить загрязненную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан,– сообщают СМИ.

Во время выступления Чумаков сказал: «Раз уж мы сегодня призваны обсудить экологические вопросы, отдельно хотели бы присоединиться к китайским коллегам, которые выразили озабоченность в связи с планами Японии по сбросу загрязненной радионуклидами воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-1», в океан. При принятии этого решения японские коллеги не сочли нужным провести консультации по этому вопросу с соседними государствами»

«Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу, и в случае необходимости позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс, а также примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду и ухудшения экологической обстановки», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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