Дания и Нидерланды решили не вступать в украинский «танковый альянс»

Нидерланды и Дания отказались от участия в «танковом альянсе», объединяющем страны, согласившиеся поставлять киевскому режиму танки Leopard последних модификаций, – сообщает немецкое издание Die Welt.

Газета со ссылкой на ответы правительств Дании и Нидерландов пишет: «Страны, некогда готовые поставлять на Украину танки Leopard 2 последних моделей, полностью отказались от участия в «танковом альянсе». Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2. В качестве компенсации эти страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1».

«Власти Нидерландов ответили, что эти танки (новые 18 танков Leopard 2, – прим.ред.) не будут поставлены Киеву. Это решение было принято в тесной координации с Берлином», – сообщает Die Welt.

Следует напомнить, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что его страна предоставит Украине 18 танков Leopard 2, арендованных у Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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