Экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони во вторник, 14 февраля, выразил надежду на дипломатическое решение конфликта и заявил, что всегда голосовал за помощь Украине, «как путем финансирования, так и снабжения оружием», – сообщает ТАСС.

В заявлении Берлускони, распространенном на официальных страницах в социальных сетях, говорится: «Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда, и в Италии, и в Европе голосовали за помощь Украине, как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем. …Путем дипломатического урегулирования может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению страны».

Следует напомнить, что еще в воскресенье, 12 февраля Берлускони заявил, что «не стал бы говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, будь он сейчас во главе итальянского правительства из-за его действий в отношении Донбасса».

Рим, Иван Бабурин

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