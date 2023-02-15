Путин открыл медицинские объекты сразу в нескольких регионах России

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов в среду, 15 февраля, заявил, что российские граждане должны получать качественную, современную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания.

В видео режиме конференцсвязи глава государства сказал: «Сегодня мы открываем сразу несколько новых объектов здравоохранения, причём в разных регионах России. Нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 года запустили региональные программы модернизации первичного звена. Именно за счет этих ресурсов построена часть открываемых сегодня объектов».

«Всего за прошедшие два года этими программами были охвачены более 10 тысяч объектов первичного звена здравоохранения, были отремонтированы здания больниц, поликлиник, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена. Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы граждане вне зависимости от места проживания получали качественную, современную медицинскую помощь».

Москва, Иван Бабурин

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