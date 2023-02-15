Шеф Пентагона пообещал дать Киеву «все необходимое» для весеннего наступления

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 15 февраля, заявил, что задача США и НАТО заключается в том, чтобы предоставить Киеву дополнительные возможности для решающего успеха в предстоящем наступлении, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава Пентагона сказал: «Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении. Для этого, в том числе, я говорю о передаче Украине крупной партии боевых машин пехоты Bradley. Союзники стараются дать украинским военным не просто платформы, а новые возможности, и для этого будут обучать их обращению с каждым передаваемым видом вооружения».

«Я думаю, у них (украинцев, – прим.ред.) есть по-настоящему хорошие шансы весьма существенно изменить ситуацию на поле боя, захватить инициативу и быть в состоянии развить ее в дальнейшем», – заявил министр обороны США.

Брюссель, Иван Бабурин

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