В Израиле приняли закон о депортации и лишении гражданства террористов

Кнессет (парламент) Израиля в среду, 15 февраля, на пленарном заседании утвердил во втором и третьем чтении законопроект о лишении гражданства и депортации террористов, – передают израильские СМИ.

Сообщает, что в соответствии с принятым законом теперь «глава МВД Израиля сможет лишать гражданства или вида на жительство террориста, осужденного за терроризм и получающего средства от палестинской администрации; в случае лишения гражданства террорист (после освобождения) будет депортирован в Палестинскую автономию или в сектор Газы».

«Существуют проблемы с тем, кого можно будет в рамках данного закона относить к террористам. При этом сам факт получения семьей осужденного денег от Палестинской автономии (ПА) не доказывает его принадлежность к террористической организации», – отметил юридического советник правительства Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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