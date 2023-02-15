СМИ: Зеленский встретится с Байденом в Польше

Во время предстоящего визита в Польшу президента США Джо Байдена к нему на встречу может приехать украинский коллега Владимир Зеленский, – передает в среду, 15 февраля, издание Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что дипломатический источник в Киеве заявил польскому изданию следующее: «Это будет официальный полномасштабный визит (Зеленского в Польшу, прим.ред.). Мы над этим работаем».

В свою очередь, пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина сказал: «МИД может только подтвердить, что мы, как и всегда, ждем президента Зеленского в Польше».

«Зеленский в присутствии Байдена и польского лидера Анджея Дуды представит свой план достижения мира. Это будет попыткой дипломатического давления на Россию с обвинениями и требованиями», – говорится в материале Dziennik Gazeta Prawna.

Напомним, что в конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля посетит Польшу, где встретится польским лидером Анджеем Дудой, а также глава стран «Бухарестской девятки», в которую входят: Румыния, Венгрия, Польша, Болгария, Словакия, Чехия и страны Балтии.

Варшава, Иван Бабурин

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