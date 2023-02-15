Путин выступил за внедрение «цифровых паспортов»

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 15 февраля, заявил, что внедрение «цифровых паспортов» нужно ускорить, – сообщают СМИ.

В ходе совещания минцифры РФ Максут Шадаев попросил главу государства дать поручение до 1 мая разработать указ, который регламентирует и легализует использование смартфона вместо паспорта.

В ответ на предложение Шадаева ввести паспортам цифровую замену на смартфонах Путин сказал: «Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Совсем недавно, в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять сами карты болельщика... Поэтому, конечно, вот такие сервисы они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение».

Следует отметить, что глава минцифры РФ на совещании правительства с президлентом России Владимирм Путиным также рассказал о развитии цифровых сервисов, благодаря которым, в частности, можно получить цифровые права, цифровые полисы ОМС и карты болельщика.

Москва, Иван Бабурин

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