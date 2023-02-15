Европарламент призвал Тбилиси помиловать и освободить Саакашвили

Европарламент в среду, 15 февраля, 577 голосами «за» принял резолюцию с призывом к официальному Тбилиси помиловать и освободить из мест заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента, говорится: «Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположение, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей».

Кроме того, евродепутаты призывали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Текст резолюции Европарламента об освобождении и помиловании Саакашвили был принят 577 голосами «за» при 33 проголосовавших «против» и 26 воздержавшихся.

Страсбург, Иван Бабурин

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