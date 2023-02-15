Дуда пообещал сформировать несколько танковых бригад для киевского режима

Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 15 февраля, заявил, что страны НАТО намерены сформировать нескольких танковых бригад для поставки их на Украину, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами польский лидер сказал: «Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад. … Страны Запада, в том числе Великобритания, Канада и Польша уже поставляют танки в рамках союзнических действий».

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 15 февраля, заявил, что «Стокгольм передаст Киеву около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90, противотанковое оружие и САУ Archer».

Следует отметить, что шведский премьер не уточнил, сколько САУ Archer будут переданы киевскому режиму.

Брюссель, Иван Бабурин

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