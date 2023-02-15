Фракция партии Ле Пен вынесет на голосование резолюцию о недоверии правительству Франции

Руководитель фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен объявила в среду, 15 февраля, что ее партия выносит на голосование резолюцию о недоверии правительству в знак несогласия с проектом пенсионной реформы, – сообщают СМИ.

Во время выступления в парламенте Ле Пен сказала: «Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить свое несогласие с этим текстом. Депутатам еще предстоит рассмотреть 13 800 поправок. И темпами, которыми мы продвигаемся, на это уйдет больше тысячи часов, в то время как, согласно графику, у нас всего осталось 28 часов дебатов. То есть, мы даже не успеем дойти до рассмотрения главной статьи реформы о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет».

«Это голосование станет своего рода парламентским референдумом. Оно должно состояться в течение ближайших 48 часов. Надеюсь коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» поддержит резолюцию», – заявила французский политик.

Париж, Иван Бабурин

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