МИД РФ: Выход России из ВТО – подарок для недругов

МИД России, несмотря на обсуждения рядом депутатов Госдумы вопроса о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), выступает против выхода из этой международной организации, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.



В заявлении российского МИДа, в частности, говорится: «Позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов».



Напомним, что после начала специальной военной операции ряд депутатов Госдумы предлагали выйти из ВТО.

Москва, Иван Бабурин

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