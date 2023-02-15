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Среда, 15 февраля 2023, 22:50 мск

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МИД РФ: Выход России из ВТО – подарок для недругов

МИД России, несмотря на обсуждения рядом депутатов Госдумы вопроса о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), выступает против выхода из этой международной организации, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении российского МИДа, в частности, говорится: «Позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов».

Напомним, что после начала специальной военной операции ряд депутатов Госдумы предлагали выйти из ВТО.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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