США продолжат конфисковывать российские активы в пользу Украины

Директор управления госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд на спецбрифинге, посвященном действиям Соединенных Штатов по оказанию зарубежной помощи в среду, 15 февраля, заявила, что американские власти продолжать и далее изымать российские активы и передавать их Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Рэнд сказала: «Мы ожидаем, что команда министерства юстиции продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, утвержденном в декабре 2022 года. В настоящий момент мы пытаемся понять, как лучше всего распорядиться этими средствами. Данные деньги были использованы для разжигания войны, теперь мы хотим вернуть их, чтобы поддержать украинский народ в трудную минуту».

Вашингтон, Иван Бабурин

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