Блинкен совершит турне по Европе

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс в среду, 15 февраля, проинформировал, что госсекретарь Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля с официальным визитом посетит Германию, Турцию и Грецию, – сообщают СМИ.

В обнародованном заявлении пресс-секретаря Госдепа говорится: «Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, 19 февраля посетит авиабазу Инджирлик в Турции, после чего направится в Анкару. 21 февраля Блинкен начнет четвертый раунд стратегического диалога между США и Грецией».

Вашингтон, Иван Бабурин

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