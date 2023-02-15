Российские студенты получили право проходить практику у индивидуальных предпринимателей

Совет Федерации РФ в пятницу, 15 февраля, одобрил поправки в закон об образовании, который разрешает студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей.

В принятом сенаторами документе уточняются «положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей».

В принятых по правках к закону об образовании говорится, что ИП, где смогут проходить практику студенты, могут быть, например, «нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию».

Москва, Иван Бабурин

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