Вашингтон не планирует поставлять Киеву истребители

Постпред США в НАТО Джулианна Смит в среду, 15 февраля, заявила, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину, но отправлять Киеву истребители не планирует, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Смит сказала: «Несмотря на неоднократные просьбы Украины, администрация президента Байдена категорически отказалась рассматривать идею отправки истребителей воюющей стране. В настоящее время у Соединенных Штатов нет никаких планов по отправке F-16 или каких-либо других истребителей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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