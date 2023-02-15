Вашингтон выступил с предупреждением в адрес Пекина

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга, посвященного поездке госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Евросоюза, заявила, что если Вашингтон увидит «материальную» поддержку Китаем России в украинском конфликте, это фундаментальным образом изменит отношения Вашингтона с Пекином, – сообщают СМИ.

Во время общения с представителями СМИ представитель Госдепа сказала: «Мы понимаем, что существует стратегическое сближение между КНР и Россией, но если бы мы увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в ее войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило наши отношения с КНР».

Вашингтон, Иван Бабурин

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