Госдеп объяснил, почему США не намерены расследовать теракт на «Северных потоках»

Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс на брифинге в среду, 15 февраля, заявил, что расследовать теракт на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» должны расследовать страны, на чьих территориях произошел саботаж, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Youtube-канале Госдепа.

Отвечая на соответствующий вопрос, Прайс сказа, что «взрыв произошел не на территории США, решения о надлежащих методах следствия должны принимать власти тех государств, на чьих территориях произошел инцидент».

Что касается утверждений о причастности США к взрывам на «Северных потоках», Прайс заявил, что все они являются «полной дезинформацией», и представители Белого дома «готовы донести эту позицию вновь, если потребуется».

«Я повторю, что мы ранее говорили. То, что мы слышали от Москвы, Кремля, является неправдой», – подчеркнул представитель Госдепа.



Вашингтон, Иван Бабурин

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