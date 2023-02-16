Тель-Авив пообещал Киеву помочь с системой ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном в Киеве в четверг, 16 февраля, заявил, что Киев ожидает от Израиля решений по оказанию военной помощи по защите украинского неба, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава украинской дипломатии сказал, что доволен сегодняшней встречей и заявил, что «Израилю хорошо известен наш список военных потребностей, он передавался прошлому правительству, передавался этому правительству. Мы будем ждать принятия соответствующих решений. Прежде всего, речь идет о защите украинского неба».

«Нет ни одной объективной причины, почему Израиль и Украина сегодня не должны стоять плечом к плечу», – подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, израильское издание The Times of Israel пишет, что глава МИД Израиля Эли Коэнна встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Израиль поможет Украине в разработке «умной системы раннего предупреждения о ракетном нападении».

«Израиль предоставит кредитные гарантии Украине на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры. Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины и по-прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины», – заявил глава МИД Израиля на совместной пресс-конференции с Кулебой.

Киев, Иван Бабурин

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