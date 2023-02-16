Дуда попросит Байдена развернуть над Польшей «зонтик безопасности»

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне на брифинге в четверг, 16 февраля, заявил, что Варшава ждет, когда президент США Джо Байден развернет над Польшей «американский зонт безопасности», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Польского телевидения.

В ходе общения с представителями СМИ президент Польши сказал: «Все знают, что США – сильнейшая в мире держава, самая сильная и с боевым опытом армия в мире. … Чего мы ожидаем? Мы ожидаем их присутствия, потому что уже само присутствие – это важный знак укрепления и развертывания такого американского зонта над Польшей. Это для нас важно. Поэтому это, по сути, гарантия безопасности».

Анджей Дуда заявил, что во время визита Байдена в Польшу 20-22 февраля планирует обсудить с американским лидером вопросы американского военного присутствия в республике.

«Мы будем говорить с президентом Байденом об американском присутствии в Польше, об укреплении присутствия в вопросе, связанном с американской оборонной инфраструктурой или американских военных подразделениях, о сотрудничестве между Польшей и США», – сказал польский лидер.

Лондон, Иван Бабурин

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