Столтенберг: НАТО должно быть готово к противостоянию с Россией много, много, много лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 16 февраля, заявил, что Североатлантический Альянс должен быть готов к длительному противостоянию с Россией, – сообщает телеканал France 24.

В комментарии телеканалу генсек блока НАТО сказал: «Президент Путин хочет другой Европы, хочет Европы, где он может контролировать соседей, где он может решать, что могут делать страны.... Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может занять много, много, много, много лет».

«Не могу предсказывать продолжительность возможного противостояния, так как все может внезапно измениться. НАТО всегда ищет, где есть возможности, чтобы опять прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям», – отметил также Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

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