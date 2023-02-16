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Четверг, 16 февраля 2023, 19:20 мск

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Минобороны РФ: В результате переговоров возвращен 101 российский военнопленный

Фото: РИА «Новый День»

Министерство о РФ в четверг, 16 февраля, сообщило, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 российский военнослужащий.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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