Министерство о РФ в четверг, 16 февраля, сообщило, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 российский военнослужащий.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь».

Москва, Иван Бабурин

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