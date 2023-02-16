В центре Вашингтона пройдет митинг против военной помощи Украине

В американских соцсетях в четверг, 16 февраля, появились афиши с анонсом антивоенного митинга, который пройдет в центре американской столицы 19 февраля у мемориала Линкольна. Главное требование митингующих – прекратить военную помощь Украине и начать мирные переговоры, – сообщают СМИ.

В распространяемом сообщении говорится, что в центре Вашингтона под лозунгом Rage against the war machine (Ярость против военной машины) 19 февраля соберутся американские политики, журналисты, активисты и музыканты такие, как член демпартии Тулси Габбард, сооснователь группы Pink Floyd Роджера Уотерс и другие.

«Расширение НАТО на восток спровоцировало российское вторжение на Украину, что привело к угрозе ядерной войны с Россией. Во время митинга спикеры обратятся к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить финансировать войну и перейти к дипломатическому решению конфликта», – говорится в призыве присоединиться к акции.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»