Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 февраля, заявил, что вооруженным формированиям киевского режима испытывают нехватку в боеприпасах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны, – сообщает американский кабельный телеканал MSNBC (MicroSoft National Broadcasting Company).

В эфире телеканала Порошенко сказал: «Очень важно, что США поставляют один батальон Abrams. Два батальона Leopard благодаря Германии, Польше, Канаде, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландам, Португалии и Challengers из Великобритании. Это жизненно важно. И вместе с этим нам, как воздух, нужны боеприпасы. Нам нужна система радиоэлектронной борьбы, нам нужна ПВО. И, наконец, это не будет эффективным, если у нас нет реактивных истребителей»

«У нас есть одни из лучших в мире Вооруженные силы, созданные нашей командой с 2014 года при большой поддержке наших партнеров, в том числе США. Но мы прошли этот путь через Javelin к Patriot и Abrams, и я держу кулаки, чтобы мы также получили F16. Если у нас будет больше оружия, это будет кратчайший путь к миру… Наша победа – это устойчивая ситуация безопасности на континенте. Однако, без полноценного членства Украины в НАТО, я сомневаюсь, что это возможно», – заявил американским журналистам экс-президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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