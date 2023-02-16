США и G7 к 24 февраля готовятся ввести новые антироссийские санкции

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в четверг, 16 февраля, заявила, что Соединенные Штаты совместно со странам и «Группы Семи» к 24 февраля примут новый масштабный пакет антироссийских санкций, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Нуланд сказала: «Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7. Санкции затронут, в том числе сферы, где Вашингтон и его партнеры уже ввели ограничения. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования и технологий в Россию».

Вашингтон, Иван Бабурин

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