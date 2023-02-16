Американские законодатели призвали Байдена передать Киеву истребители и ракеты большой дальности

Сенаторы США республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь перед визитом в Мюнхен на Международную конференцию по безопасности на пресс-конференции в четверг, 16 февраля, призвали администрацию президента США Джо Байдена передать Киеву ракеты большой дальности и начать обучение украинских летчиков, – сообщают СМИ.

Сенатор Грем, в частности, сказал: «Следующее, что нужно Украине – это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел. Мы призываем администрацию Байдена и всех наших союзников уже сейчас начать процесс обучения использованию передовых истребителей для Украины».

Блюменталь, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что «в скором времени Украина получит ракетные комплексы ATACMS с дальностью поражения до 300 километров».

Вашингтон, Иван Бабурин

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