США вместе с G7 и ЕС обсуждают, как отдать Киеву конфискованные российские активы

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге в четверг, 16 февраля, заявила, что Соединенные Штаты, G7 и ЕС обсуждают, как использовать российские замороженные активы для восстановления Украины, – сообщает ТАСС.

Общаясь с журналистами Нуланд, в частности, сказала: «Мы ожидаем продолжения обсуждений, которые идут с нашими партнерами по G7, а также с ЕС, они касаются замороженных российских активов. И скажу следующее: мы едины во мнении, что Россия должна заплатить за разорение, которое она навлекла на Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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