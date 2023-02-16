Семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате семьям погибших в результате теракта 8 октября 2022года на Крымском мосту по 1 млн. рублей.

В документе, опубликованном в четверг, 16 февраля, на портале правовой информации, говорится: «В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей <…>, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи».

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту через Керченский пролив был подорван грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Кроме того, из-за теракта обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись цистерны грузового поезда на железнодорожных путях.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»