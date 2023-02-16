Байден заявил, что не намерен извиняться перед КНР за сбитый воздушный шар

Президент США Джо Байден во время незапланированного видеообращения с заявлением по недавним инцидентам с летательными аппаратами в четверг, 16 февраля, сказал, что Белый дом не будет извиняться перед КНР за свое решение сбить китайский аэростат, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава Белого дома сказал: «Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар. Америка не стремится к новой холодной войне с Поднебесной. Я остаюсь на связи с Си Цзиньпином, а дипломаты США продолжат взаимодействие с китайскими коллегами. Рассчитываю вскоре провести беседу с главой КНР. Мы не ищем конфликта с Китаем, мы не хотим второй «Холодной войны».

«США знали маршрут следования китайского шара, что позволило нам защитить критически важные объекты от сбора информации. США следят за китайскими аэростатами по всему миру и изучают. … Никто так и не знает, что за объекты были сбиты. Разведсообщества все еще оценивают эти инциденты. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской шпионской программой или разведывательными программами других стран. В настоящее время разведсообщество считает, что они, скорее всего, были связаны с частными компаниями или научно-исследовательскими институтами, метеорологическими объектами. Я распорядился изучить этот феномен неопознанных летающих объектов», – заявил Байден в видеообращении.

Вашингтон, Иван Бабурин

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