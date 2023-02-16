Подразделение польского спецназа начали формировать на Украине

На Украине началось формирование первого польского спецподразделения, подчиненного украинскому министерству обороны. Тренировочная база находится «в засекреченном месте под Киевом», некоторые боевики уже готовятся к выполнению боевых заданий», – сообщает в четверг, 16 февраля, польский информационный портал Onet.

В публикации портала говорится, что «спецподразделение под названием «Польский добровольческий легион состоит из нескольких десятков человек. Оно будет входить в структуру ВС Украины и заниматься разведкой и диверсиями. Формированием занимается гражданин Польши».

«Отбор в подразделение будут проводить польские и украинские инструкторы. Основные условия приема наличие военного опыта и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. Контактные данные для желающих присоединиться к этой группе будут опубликованы в ближайшее время. Планируется, что центр набора новых наемников будет создан также и в Польше, но эта инициатива пока не согласована с властями», – пишет портал Onet.

Варшава, Иван Бабурин

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