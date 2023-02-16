российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 февраля 2023, 00:10 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Подразделение польского спецназа начали формировать на Украине

На Украине началось формирование первого польского спецподразделения, подчиненного украинскому министерству обороны. Тренировочная база находится «в засекреченном месте под Киевом», некоторые боевики уже готовятся к выполнению боевых заданий», – сообщает в четверг, 16 февраля, польский информационный портал Onet.

В публикации портала говорится, что «спецподразделение под названием «Польский добровольческий легион состоит из нескольких десятков человек. Оно будет входить в структуру ВС Украины и заниматься разведкой и диверсиями. Формированием занимается гражданин Польши».

«Отбор в подразделение будут проводить польские и украинские инструкторы. Основные условия приема наличие военного опыта и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. Контактные данные для желающих присоединиться к этой группе будут опубликованы в ближайшее время. Планируется, что центр набора новых наемников будет создан также и в Польше, но эта инициатива пока не согласована с властями», – пишет портал Onet.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,