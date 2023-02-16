Зеленский пообещал Лукашенко выжить, даже если белорусские солдаты присоединятся к российским

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «выжить» в ответ на предупреждение белорусского лидера Александра Лукашенко воевать вместе с российскими войсками, если хотя бы один украинский солдат перейдет границу, – сообщает телеканал BBC.

В интервью британского государственному телеканалу глава киевского режима сказал: «Я надеюсь, что (Белоруссия, прим.ред.) не присоединится (к россиянам, – прим.ред.). Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем. … Позволить России снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения было бы огромной ошибкой».

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашено на пресс-конференции заявил: «Я гoтов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, если оттуда (с Украины, прим.ред.) хоть oдин солдат придет на территорию Беларуси убивать мoих людей.

«Если oни совершат агрессию против Белaруси, ответ будет жестoчайший», – подчеркнул белорусский лидер.

Киев, Иван Бабурин

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