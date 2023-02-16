СМИ: Эстония предложила странам ЕС скинуться на закупку боеприпасов для Киева

Эстония разослала странам-членам Евросоюза письмо, в котором предлагает выделить около €4 млрд. для совместной закупки боеприпасов для Украины, – передает в четверг, 16 февраля, агентство Bloomberg.

Агентство сообщает, что документе, направленном Эстонией членам ЕС, говорится: «Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году. Этого требует серьезность ситуации на Украине. В настоящее время Украина в месяц использует от 60 до 210 тысяч единиц боеприпасов, при этом оборонная промышленность Европы может производить до 25 тысяч единиц за это же время. … Дополнительные €4 млрд. на совместную закупку боеприпасов могут быть выделены из Европейского фонда мира».

Таллинн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»