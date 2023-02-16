Киев национализировал предприятия «российского олигарха» Дерипаски

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 16 февраля, сообщила, что высший антикоррупционный суд удовлетворил иск украинского минюста о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске, – передают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы СБУ, в частности, говорится: «Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недрадобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд. грн (около 20 млрд.руб.по курсу)».

«Спецслужбой установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. … Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины», – говорится в сообщении СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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