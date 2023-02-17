Макрон заявил, что без России невозможен мир в Европе

Президент Франции Эманюэль Макрон во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля, заявил, что с ради мира в Европе необходимо выстроить диалог с Россией, но время для этого еще не пришло, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Мы должны найти силу и смелость, чтобы выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. Но время для диалога еще не настало. На данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине. В этом плане нас ждут важные недели и месяцы. Нужно быть готовыми на случай, если такая поддержка потребуется течение более продолжительного времени.

Мюнхен, Иван Бабурин

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